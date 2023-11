Quarto Grado, lo zio di Giulia Cecchettin confessa l'ultima speranza: "Cos'è successo"

18 novembre 2023 a

Le ore corrono veloci e di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta ancora nessuna traccia concreta. Secondo alcune testimonianze, l'auto del ragazzo sarebbe stata avvistata in Austria ma nulla è stato ancora confermato ufficialmente. Dopo il ritrovamento del video che testimonia l'avvenuta aggressione, è scattata una vera e propria caccia all'uomo e anche di questo si parla in tanti talk televisivi. Come "Quarto Grado" andato in onda il 17 novembre e che ha ospitato le parole dello zio di Giulia Cecchettin.

La speranza dello zio e della famiglia di Giulia#Quartogrado pic.twitter.com/ennyfV6gUr — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 17, 2023

"L'unica cosa che possiamo sperare - confessa lo zio di Giulia - è che Giulia sia ferita ma in macchina con Filippo che l'ha trattata in quel modo per portarla via dall'esame di laurea, per avvicinarla a sé forse già dalla prima aggressione avvenuta a 50 metri da casa".