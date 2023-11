Giulia Cecchettin, "se Filippo non fosse vivo...": cosa non torna secondo Matone

18 novembre 2023 a

Anche Stasera Italia Weekend, il programma di politica e di attualità che va in onda su Rete 4, ha dedicato un ampio spazio della puntata alla tragedia di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa una settimana fa e il cui corpo è stato ritrovato questa mattina in un canalone lungo la strada che dal lago di Barcis conduce alla stazione turistica di Piancavallo (Pordenone). Continua la caccia a Filippo Turetta, l'ex fidanzato della 22enne con la quale lei è sparita sabato scorso. Indagato per tentato omicidio, il giovane ha fatto perdere sue tracce. Tra le ipotesi c'è anche quella di una doppia morte. A intervenire sull'argomento è stata Simonetta Matone.

L'ex magistrata è stata netta: "Sono convinta che lui sia ancora vivo. C'è una grandissima lucidità nella conduzione. Perché? Perché la scelta dei luoghi, che io conosco molto bene, è mirata. Sono luoghi molto impervi, molto difficili da percorrere, dover, per altro, è anche difficile perdersi. È estremamente pericoloso andarci con la macchina. Quindi la scelta di quel luogo è una scelta mirata, ponderata e fatta affinché il cadavere di Giulia non venisse mai più ritrovato", ha spiegato.

Secondo lo scambio di informazioni, gestito dall’Interpol, tra le autorità italiane e quelle austriache, la Fiat Grande Punto nera del ragazzo avrebbe attraversato il confine a Tarvisio per poi proseguire fino a Lienz, dove mercoledì è stato registrato il suo numero di targa. "Interessante sarà, quando verrà ritrovata, la perquisizione della macchina. Il quadro cambia perché non sarebbe un delitto caratterizzato dal dolo d'impeto ma dalla premeditazione. Quindi il quadro giuridico cambia, cambia l'auspicabile condanna", ha spiegato Matone. "Il luogo del ritrovamento rende certi dell'intenzione di non far ritrovare il corpo di Giulia. Non va in un posto del genere se non lo conosci e se non hai un obiettivo preciso. Anche perché, se si fosse tolto la vita, sarebbe stato tragico ma anche normale, ritrovarlo accanto alla persona soppressa", ha concluso.