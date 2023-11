Cecchettin, Turetta accende il sospetto di Bernardini De Pace sulle "persone sempre zitte"

18 novembre 2023 a

a

a

Filippo Turetta è in fuga e potrebbe essere ancora vivo. Questo è quanto, per ora, si deduce sull'ex fidanzato di Giulia Cecchettin sparito nel nulla. Il corpo della ragazza è stato ritrovato questa mattina in un canalone e continuano le ricerche per capire dove sia finito il 22enne indagato per tentato omicidio. Secondo le ultime ricostruzioni, la macchina del giovane sarebbe stata avvistata in Austria. Questo terribile fatto di cronaca è stato oggetto di dibattito a Stasera Italia Weekend, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4. In collegamento con lo studio, Annamaria Bernardini De Pace si è detta certa che Filippo sia ancora in vita.

"Consegnati". l'appello disperato dei genitori di Filippo. L'ipotesi del legale: "Magari lui..."

"Io sono convintissima che sia ancora vivo. Ci vuole molto più coraggio per uccidersi che per uccidere": questa la premessa del celebre avvocato divorzista. Bernardini De Pace ha assicurato che alla base di questa terribile storia ci sia una forte invidia: "Soprattutto quando c'è invidia. Io nelle separazioni degli ultimi 10 anni, da quando cioè le donne sono diventate più capaci e competitive, vedo tantissima invidia. L'invidia, più della gelosia, porta a uccidere. Con l'invidia hai voglia di eliminare il competitore. Questa è una storia di invidia tra ragazzi", ha spiegato.

"Se Filippo non fosse vivo...": il dettaglio che non torna secondo Matone

L'avvocato ha affermato che manca un'educazione ai sentimenti e alla gestione degli stessi. "I nostri figli non sono preparati. Non esiste un'educazione per capire perché le persone si comportano in un modo. Le persone che non fanno niente di male, che stanno sempre zitte, che però dicono 'Se non sei mia, non sei di nessuno', sono persone che nascondono un animo violento", ha detto Bernardini De Pace. "Io ho insegnato alle mie figlie come prima cosa: non state mai con un ragazzo che vi dica 'Tu sei mia', l'amore è basato sul rispetto e sulla fiducia. L'amore è una cosa, la fissazione è un'altra cosa", ha concluso.