"Com'è morta". Caso Indi, la verità di Giordano contro i giudici

15 novembre 2023

Indi Gregory condannata a morte dai giudici inglesi. Contro questa decisione si scaglia Mario Giordano all'inizio della puntata di "Fuori dal coro" in onda il 15 novembre su Rete4. Il conduttore condanna la decisione della Corte inglese anche e soprattutto perché non viene dai genitori ma è un'imposizione legale. Giordano sottolinea le sofferenze che ha dovuto subire la bimba prima di morire.

"Non posso fare a meno di parlare di una bimba di 8 mesi che un giudice ha condannato a morte. Indi sorrideva, piangeva, sgambettava. Indi guardava mamma e papà, Indi stringeva la manina, era gravemente malata e un giudice, non i genitori, ha deciso che doveva morire per non farla soffrire. E, per non farla soffrire troppo, ha deciso il giudice di condannarla a morte per soffocamento. Indi è morta dopo due giorni di agonia.