Avanti popolo, il retroscena di Ranucci su Grillo: "Quando candidò Gabanelli..."

Sigfrido Ranucci ad Avanti Popolo su Rai3 commenta l'ospitata di Beppe Grillo a Che tempo che fa, da Fabio Fazio. "Su una cosa sicuramente ha sbagliato: quando il M5S era al governo non ha riconosciuto a Milena Gabanelli un ruolo in Rai". Il conduttore di Report era tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo martedì 14 novembre su Rai3.

"Grillo? Su una cosa sicuramente ha sbagliato e di questo posso essere testimone - racconta Ranucci - quando ha candidato Milena Gabanelli come Presidente della Repubblica. Noi stavamo a Report, e lo abbiamo visto un po’ come un divertimento. Però poi, quando il Movimento è andato al governo, aveva la possibilità di riconoscerle un ruolo per esempio in Rai per quello che ha saputo fare e dimostrare negli anni, e non l’ha fatto. Lì ho cominciato a capire che nel Movimento c’era qualcosa non funzionava, in quello sicuramente Grillo qualcosa ha sbagliato".