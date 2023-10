Greta Thunberg "bandita dalle scuole": la decisione dopo il post su Gaza

23 ottobre 2023 a

a

a

Il portavoce dell'esercito israeliano, Arye Sharuz Shalicar, ha criticato Greta Thunberg per aver espresso solidarietà alla Palestina e a Gaza. "Chiunque si identifichi con Greta in qualsiasi modo in futuro, a mio parere, è un sostenitore del terrorismo", ha detto a Politico. "Perché quello che Greta sta facendo", ha aggiunto, "cioè mostrare solidarietà con Gaza senza dire una parola sui massacri di israeliani, dimostra che in realtà non è a favore dei palestinesi, ma che sta nascondendo il terrore dei palestinesi o di Hamas e della Jihad islamica sotto il tavolo come se non esistesse". Accusata di antisemitismo, l'attivista svedese è ora stata bandita dai programmi e dalle aule scolastiche israeliane.

Disobbedisce alla polizia, Greta Thunberg condannata di nuovo

La decisione è del ministero dell'Istruzione israeliano che ha annunciato che rimuoverà ogni riferimento all'attivista, dopo che lei ha pubblicato un post con un cartello giudicato anti-israeliano con la scritta "Stare con Gaza". "Questa posizione la squalifica dall'essere un modello educativo e morale, e non è più idonea a fungere da ispirazione ed educatrice per gli studenti israeliani", si legge. "Hamas è un’organizzazione terroristica responsabile dell’omicidio di 1.400 israeliani innocenti, inclusi bambini, donne e anziani, e ha rapito oltre 200 persone a Gaza", ha sottolineato poi il ministero di Tel Aviv.