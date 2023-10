Rtl, Dario Maltese si confessa: adrenalina prima del Tg5

Francesco Fredella 17 ottobre 2023 a

"Prima della diretta c'è sempre un po' di paura, mista ad adrenalina". Dario Maltese, conduttore del Tg5, ospite a RTL102.5 News, si racconta a tutto tondo. Senza filtri. Lui, aplomb impeccabile (non sbaglia mai un abbinamento in video), vive tra Roma e Parigi. "La Francia è la mia seconda casa", dice. Ed è proprio lì che ha iniziato a scrivere il suo ultimo libro scritto. "In viaggio tra Parigi e Roma. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia, gli ultimi appunti messi in ordine in spiaggia", racconta Maltese.

Non solo conduttore ma anche inviato del telegiornale dell'ammiraglia Mediaset. Maltese di recente ha scritto un libro, edito da Rizzoli, che s'intitola: "Les Italiens". In questo libro, che racconta ben tredici storie, i protagonisti sono gli italiani che hanno avuto successo oltralpe. E si parla da tempo anche di presunta rivalità tra Italia e Francia. Non solo in campo calcistico dov'è ben nota. Ma anche in altri termini. Dario Maltese, giornalista attento e scrupoloso, parla di "una realtà più complessa e articolata, ma nelle storie di chi questo rapporto lo vive in prima persona si scopre un mondo che non si lascia intrappolare da stereotipi o luoghi comuni".

Poi scrive che "italiani e francesi sono due popoli uniti tra loro dall'amore per l'arte, la cultura e la bellezza e, negli anni, hanno saputo coltivare anche interessi comuni meno raccontati, come quelli sul piano industriale, finanziario e tecnologico. Superando la retorica dei "cugini" ecco allora uno dei simboli di questa contaminazione: les italiens, italiani che hanno trovato in Francia il luogo in cui far avverare i propri sogni scoprendo nella loro origine un punto di forza".

Francesca Bellettini, Carla Bruni, Pietro Beccari, Eleonora Abbagnato, Giuliano da Empoli, Vitto­ria Colizza, Angelo Musa, Monica Bellucci, Luca De Meo, Philippine Leroy-Beaulieu, Paolo Roversi, Giambat­tista Valli, e Claudia Ferrazzi: sono questi i nomi, i personaggi, all'interno del suo libro. Sono tutti uomini e donne di successo che per la prima volta si raccontano senza filtri in ritratti accurati nati da incontri in cui ognuno di loro ha aperto il suo mondo, portandoci dentro le vite dei nostri "italiani di Francia".