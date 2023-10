Matteo Bassetti spiazza tutti: "Rischio catastrofe sanitaria globale"

14 ottobre 2023 a

Matteo Bassetti ha affidato ai social network una previsione tutt'altro che rosea. L'infettivologo ha parlato di una vera e propria "catastrofe sanitaria". Sul suo profilo ufficiale Facebook il direttore di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova ha scritto: "Mentre il conflitto Israele-Hamas continua e continuerà, si profila una vera catastrofe sanitaria dai riflessi globali. Crescerà a dismisura il numero di casi di infezioni respiratorie, Covid, diarree infettive, colera, morbillo". Per Bassetti, infatti, "le persone più deboli e più fragili sono e saranno più a rischio: bambini e anziani in primis. C'è il serio rischio sanitario di tornare indietro di molti anni".

Ma qual è il motivo di questo allarme lanciato in rete? Qualche giorno fa Bassetti ha affrontato un argomento di estrema attualità: la crescita di casi di Dengue in Italia. Anche se con numeri limitati, lentamente aumentano le infezioni. La temperatura ancora piuttosto alta, infatti, contribuisce alla circolazione delle zanzare. "Il lento ma continuo aumento dei casi di infezione da virus Dengue è certamente climatica, nel senso che questo caldo, che è continuato ad ottobre con picchi da record, contribuisce a mantenere le zanzare nelle nostre case", aveva spiegato il direttore di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

Bassetti aveva continuato: "La zanzara tigre sopravvive più a lungo e la Dengue sta diventando un problema italiano. Non credo che questo serbatoio non si esaurirà così facilmente, poiché questi quasi 50 casi autoctoni ci dicono che la Dengue oggi si sta riproducendo nelle zanzare che vivono in Italia. Cosa che non avevamo mai visto in passato, soprattutto perché non c’è più solo l’area di Lodi ma altre zone. Quindi il virus sta ‘lavorando’ in luoghi differenti".