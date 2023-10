Tiziano Ferro rompe il silenzio: "Invidio chi si separa nella pace assoluta"

02 ottobre 2023 a

Tiziano Ferro è pronto a presentare Felicità al principio, il suo primo libro. Peccato però che questo momento, che il cantante attendeva con ansia e felicità, sia arrivato in un periodo di difficoltà. Ferro ha da poco annunciato che si separerà dal marito Victor Allen e che, per prendersi cura dei figli, non può tornare in Italia. Proprio quando il romanzo è a un passo dalle librerie, il cantante deve fare i conti con il divorzio e con il dolore. Finiscono 7 anni di amore, di cui 4 di matrimonio. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la voce di Sere nere è tornata a raccontarsi. Quando gli è stato chiesto come si sentisse, ha risposto: "Se dicessi bene, mentirei. C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il 'bene dei figli', ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Diciamo che sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo".

"Quanto è stato difficile dare quell’annuncio?": questa la domanda che ha fatto sì che Tiziano Ferro si sbottonasse. "Affrontare un divorzio non è mai bello, ma il mio è capitato con una tempistica tremenda, la sfiga ha sempre progetti precisi: è una vita che spero di scrivere un romanzo e, ora, la sua pubblicazione si scontra con un cataclisma come questo, che spero non prenda possesso della gioia che devo a me stesso e a chi mi segue. Però, non potevo tenere nascosta la verità: ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera, e preferisco così piuttosto che inventare scuse e affrontare l’ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare. In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta", ha detto lui.

Per compensare, però, Ferro ha spiegato meglio quanto anticipato in quel fatidico post. Per annunciare la rottura, l'artista aveva anche ammesso di essere dispiaciuto perché costretto a rimanere in America per i bambini. I follower hanno pensato al peggio e, invece, lui non si riferiva ad altro se non a pratiche burocratiche macchinose: "Questa frase ha scatenato gli odiatori seriali e ha dato pane ai cretini, specie considerando che i miei figli erano con me in tour in Italia questa estate. Ora, non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me", ha affermato.