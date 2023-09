Andrea Purgatori. come è morto? L'ultimo colpo di scena sull'inchiesta

25 settembre 2023 a

a

a

Potrebbe esserci una richiesta di incidente probatorio nell’inchiesta aperta dai pm di Roma in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto nella Capitale a luglio scorso. Secondo quanto filtra, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i consulenti della procura e delle parti sull’attività peritale seguita all’autopsia svolta al Policlinico di Tor Vergata. Un’attività concentrata sui reperti del cervello prelevati nel corso della prima parte dell’autopsia che si è svolta il 26 luglio scorso e sui quali è stato disposto un esame strumentale e istologico. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio in seguito all’esposto della famiglia del giornalista, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si procede per l’ipotesi di omicidio colposo. Nel registro degli indagati sono iscritti due medici. Nella denuncia i familiari di Purgatori, il cui ultimo lavoro è stato quello di condurre Atlantide su La7, hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate.