Sophia Loren operata d'urgenza, l'incidente in casa: "Diverse fratture"

L'incidente domestico e l'operazione: paura per Sophia Loren. L’attrice, 89 anni compiuti lo scorso 20 settembre, è caduta oggi nella sua abitazione di Ginevra. La diva ha riportato diverse fratture ed è stata subito ricoverata e operata. L’intervento è andato a buon fine. La notizia è stata data dal Sophia Loren Restaurant di Bari, dove l’attrice era attesa martedì 26 per ricevere la cittadinanza onoraria e inaugurare il quarto ristorante in Italia che porta il suo nome (gli altri sono a Milano, Firenze e all’aeroporto di Fiumicino).

L'icona del cinema italiano e internazionale è già stata operata "con esito positivo" e ora dovrà osservare un periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. "Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi", si legge nel post del locale. La notizia viene confermata all’AGI dal titolare del ristorante barese che è aperto da giugno ma che doveva essere inaugurato ufficialmente il prossimo 26 settembre. "La signora Loren ha avuto un incidente e per questo l’evento è stato rinviato", fa sapere il Sophia Loren Restaurant Barì.