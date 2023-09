Carlo III, la censura è un boomerang: scandalo a corte dopo l'incoronazione?

23 settembre 2023 a

L'arrivo degli ospiti, la processione, la cerimonia religiosa. L'incoronazione di Re Carlo III, lo scorso maggio, ha tenuto il mondo intero incollato alla tv. Le immagini dell'evento hanno fatto il giro del web e sono state ampiamente commentate e condivise dagli utenti.Tuttavia, ora si viene a sapere che Carlo e Camilla avrebbero censurato video e foto del momento solenne trattando segretamente con le emittenti televisive. Se questa versione dei fatti trovasse conferma, si tratterebbe di un enorme scandalo a corte.

Stando a quanto trapela, la Bbc, che si è occupata di coprire telematicamente l'incoronazione di Carlo III, avrebbe concesso a Buckingham Palace di applicare una forma di censura preventiva sui video della cerimonia. Che vuol dire? Noi, e il Pianeta tutto, avremmo visto solo ciò che la royal family ha voluto mostrarci. A lanciare queste indiscrezioni-bomba, poi riportate dal Guardian, è stato John Ryley, ex capo di Sky News. Il produttore televisivo ha addirittura affermato che i reali avrebbero imposto delle "restrizioni straordinarie", incluso un veto sui video fatti circolare.

"Gli addetti reali alla comunicazione avevano l’opportunità di censurare qualunque immagine dell’incoronazione prima che potesse essere riprodotta…e gli addetti reali alla comunicazione hanno imposto quali clip potessero essere mostrate nei programmi futuri, in quello che hanno chiamato, con una frase orwelliana, un 'montaggio perpetuo'", ha detto Ryley. Il Guardian l'aveva già anticipato, parlando di una chat in cui "i cortigiani reali potevano dire ai senior editor di Bbc, Itn e Sky News, in tempo reale, se la royal family voleva che alcuni filmati specifici venissero rimossi dalla circolazione". Se questa notizia fosse vera, a corte si scatenerebbe la bufera. Il motivo? Il popolo sarebbe deluso dalla decisione dei reali di non mostrarsi senza filtri in una giornata così importante per tutta la nazione.