Paolo Barelli-Daniela Preziosi, scintille a Omnibus: "E facciamoci 'sta risata"

A Omnibus, su La7, venerdì 15 settembre il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Paolo Barelli, difende l'operato del governo di Giorgia Meloni dalle critiche dell'opposizione. Ad esempio da quelle del senatore di Italia viva, Enrico Borghi, che attacca l'esecutivo sulle scelte economiche. "Il partito di Matteo Renzi viene a mangiare in casa vostra, il centro, che è lo spazio politico di Forza Italia nell'ambito della coalizione di centrodestra", chiede allora il conduttore del programma di La7. "Borghi è una persona per bene e può venire a mangiare a casa nostra quando vuole, è invitato", risponde Barelli strappando il sorriso dei presenti, per poi chiarire che il "dramma politico" della scomposizione del terzo polo provoca necessariamente un cambio di scenario.

In seguito Barelli affronta le critiche sulla sanità: "Io capisco che chi è all'opposizione fa l'uccellaccio del malaugurio, ho sentito dire insuccessi del governo Meloni... Siamo onesti: la congiuntura internazionale è questa, e su questo deve confrontarsi il governo". Insomma, la situazione ricevuta in eredità dall'esecutivo di centrodestra è pesante. Il riferimento è a Daniela Preziosi di Domani che aveva parlato di "continui insuccessi del governo". Interviene Borghi che dice all'azzurro: "Ma voi non eravate ai giardinetti, eravate nel governo Draghi". A quel punto la giornalista indugia in una plateale risata che fa scattare Barelli: "E facciamoci 'sta risata, rida, ma rida de che?". Poi l'azzurro ricorda che, ad esempio, secondo l'Inps i contratti di lavoro dipendenti sono cresciuti e in generale i dati economici del Paese sono migliori a quelli di Francia e Germania.