FdI, Donzelli smonta i teoremi sinistri: "Fazzolari? Cugino di quarto grado"

"Fratelli d'Italia è una saga familiare": è questo l'interrogativo con cui David Parenzo ha aperto l'ultima puntata di L'Aria che tira, il programma di approfondimento giornalistico di La7. Il riferimento alle ultime parole pronunciate da Giorgia Meloni nel corso dell'ultima assemblea di FdI e alle accuse di familismo mosse dalla sinistra è chiaro. Ieri, infatti, il premier ha risposto a tutte le polemiche scatenate dalle opposizioni con l'obiettivo di gettare fango sul suo partito e sui suoi familiari.

Ripercorrendo quanto emerso nelle ultime settimane e soprattutto ricordando i tormenti della sinistra in merito alla presenza di Arianna Meloni, sorella del premier, come responsabile della segreteria all'interno del partito Fratelli d'Italia, il conduttore ha chiesto ironicamente a Giovanni Donzelli se avesse familiari. "Ho parenti e votano Fratelli d'Italia solo quando ci sono io candidato e forse non tutti perché la mia famiglia, come ho sempre detto, è storicamente di sinistra", ha risposto il deputato di FdI. Quindi ha continuato: "Capisco che siamo un partito strano. È l'unico che non si divide, che non litiga, che non ha correnti. Abbiamo la consapevolezza di quello che serve all'Italia e della nostra responsabilità. Si inventano le cose".

Giovanni Donzelli ha anche ricordato e smontato l'ultimo delirio della sinistra: "Hanno tirato fuori che il nuovo responsabile della sanità era il cugino di Fazzolari. Un cugino di quarto grado. Credo non si siano visti neanche una volta o forse mezza. È stato fatto passare che Arianna Meloni diventava il segretario di Fratelli d'Italia e invece è uno dei venti ruoli operativi che esistono nel partito", ha precisato il deputato.