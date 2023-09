L'aria che tira, inizio choc per David Parenzo: l'assistente ferma tutto

11 settembre 2023 a

Va in onda lunedì 11 settembre su La7 la prima puntata de L'aria che tira "new edition", come l'ha definita il conduttore Davide Parenzo nel lancio del programma durante Coffee break. con un primo graffio al governo di Giorgia Meloni: "Anzi, evitiamo anglicismi per non irritare la maggioranza...". Il giornalista, già co-conduttore de La Zanzara con Giuseppe Cruciani, sostituisce Myrta Merlino, passata a Mediaset dove guida Pomeriggio 5, e ha impresso novità di un certo peso nella trasmissione. Per esempio ci sono alcuni grandi schermi alle spalle sue e degli ospiti, che danno l'impressione di stare "dentro" le notizie e rendono più "vicine" le persone in collegamento. Altra innovazione, presa in prestito da Fiorello, è quella dello smartphone con cui Parenzo può andare in onda come cameraman, per esempio inquadrando le prime pagine dei giornali.

Ebbene, pronti vie e proprio sulle riprese via cellulare accade il primo inconveniente. Parenzo inquadra la prima pagina del Foglio di oggi e inizia una minuziosa descrizione della vignetta di Makkox, peccato che i telespettatori a casa non vedono nulla. "Non sei attivo", gli urlano dalla regia ma niente, non si riesce a mandare in onda le immagini. Il conduttore continua a descrivere l'articolata vignetta su Giorgia Meloni, che gli spettatori però non possono vedere. Deve intervenire direttamente l'assistente di studio, ma per le immagini se ne riparla dopo il primo ospite, che è Corrado Augias. "Abbiamo più di 200 puntate per sistemare lo smartphone..." scherza Parenzo. Come canta Vasco Rossi nella sigla, "cosa succede in città, c'è qualche cosa che non va...".