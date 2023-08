Giambruno, Sgarbi lo difende: "Parole che direbbe ciascun padre"

29 agosto 2023 a

Andrea Giambruno è finito al centro di una polemica per le frasi pronunciate durante la puntata di Diario del Giorno, la rubrica a cura del Tg4. "Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi", ha detto il giornalista in diretta tv, parlando dei recenti casi di violenza. Alle numerose critiche, il conduttore ha risposto sottolineando come le sue parole siano state utilizzate "in maniera strumentale" e in "maniera surreale". Per difendere Giambruno è intervenuto Vittorio Sgarbi. Secondo il critico d'arte, quanto detto dal giornalista corrisponde a una raccomandazione che ogni padre farebbe ai propri figli.

"Siamo al ribaltamento del messaggio che ha voluto trasmettere. Giambruno ha detto quello che ciascun padre dovrebbe dire al proprio figlio. Cioè parole di buon senso, altro che mortificazione della donna". Lo ha detto il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commentando le polemiche che in queste ore stanno investendo il giornalista di Mediaset. "Suggerire a una donna o a un uomo di non ubriacarsi - osserva Sgarbi - non significa colpevolizzare il suo comportamento, ma richiamarlo a una condotta che lo sottragga a pericoli per la sua incolumità. Quello di Giambruno è un elementare suggerimento che chiunque dà alla persona a cui vuole bene. In sostanza, è quello che ogni genitore dovrebbe fare con il proprio figlio. Ma siccome si deve trasformare tutto in polemica, il fatto che a dirlo sia il compagno della premier diventa argomento di lotta politica. È tutto molto triste".

"Oggi - aggiunge Sgarbi - assistiamo tra i giovani a un lassismo e un libertinaggio che presuppone che non ci debba essere nessuna autorità che dica non fare questo, comportarti in un certo modo. Ma un padre ha il dovere di sferzare i propri figli e di richiamarli a valori sani: si chiama educazione. Il richiamo di Giambruno è semplicemente il monito del buon padre di famiglia verso il proprio figlio. Tutto qui. Giambruno è da prendere a modello, altro che chiedergli di scusarsi!".