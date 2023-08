De Laurentiis, bestemmia davanti a un bambino. "Lo volevano denunciare"

21 agosto 2023 a

a

a

Una sfuriata che ha fatto ben presto il giro dei social. È bufera sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, immortalato mentre proferisce a gran voce una bestemmia all’interno dello stadio del Frosinone. L'"aggravante" è che la frase blasfema è stata detta davanti a un bambino. A scatenare la nervosa reazione del patron della squadra campione d'Italia sarebbero state le insistenze di un tifoso per avere una foto con un calciatore azzurro.

Secondo le ricostruzioni che girano alcuni tifosi avrebbero chiesto insistentemente una foto con Cheddira, acquistato dal Napoli e poi girato in prestito alla squadra di Eusebio Di Francesco, e dopo un po' il presidente ha tuonato: "Non è qui per la fare le foto", e poi giù la bestemmia che avrebbe sorpreso gli interlocutori di Adl tanto che qualcuno avrebbe anche pensato di denunciarlo come riporta Fanpage.