Addio a Roberto Colaninno, l'imprenditore che rilanciò la Piaggio

19 agosto 2023 a

a

a

Si è spento, all'età di ottanta anni, Roberto Colaninno. A riferirlo sono state fonti finanziare vicine al gruppo Piaggio, di cui era presidente e amministratore delegato. Imprenditore protagonista dell'industria italiana e attualmente presidente di Immsi, la finanziaria di famiglia, Colaninno nel 1981 aveva fondato a Mantova la Sogefi, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi per la gestione, filtrazione e raffreddamento dei fluidi del motore e della componentistica originale per l’industria automobilistica.

Morto l'imprenditore Roberto Colaninno

L'imprenditore mantovano, che aveva appena compiuto 80 anni, per esattezza il 16 agosto, ha avuto una lunga carriera all'Olivetti, di cui è stato amministratore delegato. È stato anche presidente di Alitalia, la compagnia aerea di bandiera dell'Italia dal 1946 al 2021. Da ricordare, tra le altre imprese, è la sua scalata a Telecom Italia e naturalmente il rilancio della Piaggio. Tra i primi a commentare la triste notizia Matteo Renzi. "Matteo Renzi e tutta Italia Viva si stringono con affetto a Matteo Colaninno e alla famiglia nel ricordo del padre Roberto, imprenditore visionario e illuminato”, ha comunicato con una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

Video su questo argomento È morto il sociologo Alberoni. Eccolo al fianco di Meloni, quando si candidò con FdI nel 2019

"A nome di tutte e tutti abbraccio forte Matteo. Tuo papà è stato un grandissimo imprenditore ma prima di tutto una figura straordinariamente importante per te e per la tua famiglia. Ti siamo vicini e sappiamo che stai affrontando il dolore di questo momento con la forza della fede e con la tenacia di cui ci hai sempre dato prova in questi anni. Forza Mat!". Questo il messaggio di Matteo Renzi inviato nella chat dei dirigenti di Italia Viva.