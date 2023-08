Soumahoro ci riprova, un nuovo libro per fare il leader di rider e "invisibili"

14 agosto 2023 a

a

a

Aboubakar Soumahoro ci riprova con un libro. Il deputato portato in Parlamento da Sinistra e Verdi e poi scaricato dopo lo scandalo delle coop che ha travolto la compagna Liliane Murekatete e sua madre è pronto ha dare alle stampe un nuovo libro. Dopo l'ingresso del bracciante sindacalista alla Camera con gli stivali ai piedi, c'era stato il clamorose dell'inchiesta sull'accoglienza dei migranti delle cooperative di famiglia. Poi il graduale oblio, con Soumahoro che ha cercato di tornare al centro del dibattito accusando i colleghi deputati di buuu razzisti, accuse in realtà che non sono sembrate corroborate da fatti. Ora ci riprova con un libro in uscita il 15 gennaio 2024 dal titolo "Il manifesto degli invisibili", edito da Feltrinelli sul cui sito è già scaricabile come ebook e disponibile alle prenotazioni.

"Come Soumahoro”. Zaki fatto a pezzi, Sallusti lo infilza

Soummahoro con questo volume prova ad accreditarsi come rappresentante di rider, braccianti, precari della ristorazione ma anche del gionalismo: “Un fattorino una volta mi ha detto: ‘Noi non siamo rider, siamo i braccianti delle metropoli. Lavoriamo in condizioni di precarietà, prendiamo quanto i braccianti delle campagne del Foggiano’. Aveva ragione. Per questo motivo, un bracciante deve camminare gomito a gomito con i rider, con i disoccupati, con i lavoratori dipendenti e autonomi", si legge nella preview del libro rivolto a "infermieri, medici, cassieri, autisti, facchini, domestici, braccianti, rider e tanti altri si sono presi cura della nostra comunità e l’hanno custodita. Fino a oggi sono rimasti invisibili".

"Come Soumahoro”. Zaki fatto a pezzi, Sallusti lo infilza

Non è la prima sortita editoriale dell'ex sindacalista. Come ricorda il Giornale a suo tempo si parlò non poco di "Umanità in rivolta", il libro grazie al quale Soumahoro "riuscì a comprarsi quel famoso villino insieme alla compagna Liliane Murekatete. In realtà si scoprì che le vendite del libro erano irrisorie, tanto che il «mistero» del mutuo della famiglia Soumahoro non è mai stato ben chiarito". Sarà più fortunato con la sua nuova fatica letteraria?