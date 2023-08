Padre Georg, altra bordata a Papa Francesco: “Di cosa sono in cerca”

13 agosto 2023 a

Monsignor Georg Gänswein, che ha di recente concluso l’incarico di Prefetto della Casa Pontificia, torna all’attacco di Papa Francesco. Il Padre, che è stato a lungo segretario privato del Papa emerito Joseph Ratzinger scomparso lo scorso dicembre ed è rimasto con lui fino all’ultimo, in occasione di un evento di presentazione del suo libro ‘Nient’altro che la verità’ a Kirchzarten, località vicino Friburgo, dove ora risiede, ha lanciato una frecciata al Pontefice: “Adesso sono qui, in cerca di lavoro, per così dire…”. Gaenswein, 66 anni, per il momento non ha nessun incarico, scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung.

La decisione del Santo Padre sul fedelissimo di Papa Benedetto XVI era stata annunciata lo scorso 15 giugno con un freddo comunicato pubblicato dalla sala stampa del Vaticano: “Il Papa ha disposto che monsignor Georg Gänswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua Diocesi di origine, a Friburgo in Germania”. A metà maggio Gänswein aveva anche tenuto una funzione nella cattedrale di Friburgo.