Fabio Testi, scivolone nell'intervista: cosa rivela sulla mini-pensione

10 agosto 2023 a

a

a

Bufera su Fabio Testi, veterano attore che ha recitato ne Il giardino dei Finzi Contini e in tantissimi film di grande successo. L’anno scorso aveva rivelato al Corriere della sera di vivere con una pensione di 1.100 euro, alimentando una polemica che aveva fatto rumore. Ma nell'ultima intervista al settimanale "Chi" racconta di essere in procinto per partire per una vacanza di lusso: "Andrò in barca a farmi un giro della Grecia, una barca di 25 metri". L'intervistatore ha sottolineato la contraddizione, con l'attore 81enne che ha replicato: "Che non si sappia in giro".

Un anno fa gli amici avevano organizzato una colletta per aiutarlo. Testi oggi spiega: "Paola Perego aveva detto in tv di non invitarmi più in tv. E io avevo replicato che non lo si dice a un attore che ha fatto tanto e che ha una pensione di 1.100 euro al mese. Non volevo mica dire che ero un povero disgraziato, ma così è stato interpretato. Tanto che a più riprese gli amici mi hanno chiamato per dirmi 'Stiamo facendo una colletta per te'". E la storia della pensione? Solo una "provocazione" con l'obiettivo di sollecitare una riflessione critica sul sistema pensionistico italiano. Tuttavia Testi a suo tempo aveva spiegato che la sua partecipazione al Grande Fratello vip era dovuta proprio alla necessità di prendersi il corposo cachet. Sui