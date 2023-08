Carola Rackete, la candidatura alle Europee è già un flop: "Spaventa gli elettori"

10 agosto 2023 a

Carola Rackete, ex comandante della nave Sea Watch 3, ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee del 2024 con il partito di sinistra tedesco Die Linke (“La Sinistra”). Rackete ha spiegato di voler iniziare una carriera politica per mettere in comunicazione un parlamento che prende decisioni importanti su questioni come l’ambiente e le migrazioni e i movimenti sociali di cui ha fatto parte per anni, che di questi temi si sono sempre occupati. Ora, però, sembra che perfino l'estrema sinistra tedesca si sia spaccata a causa del futuro impegno politico dell'attivista.

A contrastare le aspirazioni politiche dell'ex capitana della Sea Watch 3 è stato in particolare Tagesspiegel Klaus Ernst, parlamentare della Linke e presidente del movimento dal 2010 al 2012. Secondo quest'ultimo, la proposta di candidare Carola Rackete, "che non è affiliata al partito, dimostra ulteriormente l'ottusità della leadership politica". Il motivo di questi malumori, stando a quanto si apprende, sarebbero dovuti alle posizioni dell'attivista, che risulterebbero "difficilmente compatibili con il programma della Linke".

L'annuncio della candidatura di Carola Rackete ha agitato il partito. "Rackete sarebbe più che altro uno spavento per gli elettori e un regalo per l'ultra-destra dell'Afd", ha detto al Tagesspiegel il deputato della Linke Alexander Ulrich, lasciando intendere che le posizioni dell'attivista Ong potrebbero non incontrare il consenso dei simpatizzanti del partito progressista.