Addio a Sinead O' Connor, morta la cantante di Nothing Compares 2 U

E' morta Sinead O'Connor, la talentuosa cantante irlandese si è spenta oggi all'età di 56 anni. La notizia è riportata dall’Irish Times e ha travolto i fan dell'interprete di Nothing Compares 2 U, che nel 2022 ha dovuto affrontare la morte del figlio, suicida a 17 anni. Un dramma che le aveva lasciato addosso un dolore indelebile. Sulle cause del decesso della cantante sono in corso accertamenti.

Nata a Dublino nel 1966, Sinead O' Connor ha pubblicato dieci album in studio. L'ultimo nel 2014, dal titolo "I'm not bossy. I'm the boss". Ma nell'immaginario collettivo la sua voce potente rimarrà per sempre legata all'iconico brano scritto da Prince che nel 1990 le ha regalato la fama mondiale. La cantante non ha mai nascosto la propria fragilità personale. "Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata - raccontava sui social nel 2018 - Le malattie mentali sono come le droghe".