L'Aria che Tira, Tosi sui migranti: bloccate l'immigrazione clandestina

Il tema dell'immigrazione è sempre all'ordine del giorno. Proprio ai migranti è stata dedicata la Conferenza di Roma a cui hanno partecipato i leader dei principali Paesi del Mediterraneo. Il nodo principale è quello dell'immigrazione clandestina che attanaglia l'Europa e che preoccupa molti sindaci delle città italiane. Anche di questo si è parlato durante la puntata de L'Aria che Tira in onda il 24 luglio su La7.

"Per quanto riguarda l'immigrazione regolare ci sono già i decreti flussi che vengono emanati di anno in anno sulla base delle esigenze dell'economia e quindi quella regolare la si riesce a gestire in maniera molto serena - ha detto Flavio Tosi di Forza Italia - Il tema vero è l'immigrazione clandestina che è diventata una preoccupazione dei sindaci. Il piano di Dublino si è rivelato fallimentare. Quando è stato siglato non c'erano ancora fenomeni con questi numeri. Adesso dopo dieci anni si è finalmente ripristinato il ruolo centralissimo dell'Italia nel Mediterraneo e dobbiamo provare a bloccare l'immigrazione clandestina. La redistribuzione, infatti, non si fa e non funziona. E' necessario bloccare le partenze e, per questo, bisogna dialogare e tenere rapporti stretti anche con la Tunisia".