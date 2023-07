L'ultima del Pd su La Russa: "In casa sua...", sgomento a Zona Bianca

12 luglio 2023 a

L'ultima accusa della sinistra a Ignazio La Russa è "l'eccesso di viavai". Ha del sorprendente l'argomentazione proposta da Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, sul caso legato alle indagini a carico del figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa, accusato da ua ragazza di violenza sessuale. Il dem nel corso della puntata di mercoledì 12 luglio di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, lambisce quanto trapelato dalle indagini e affronta un tema a suo dire politico.

"Delle chat che abbiamo letto tra le ragazze" coinvolte nel caso "se ne occupa la magistratura", afferma Benifei, "a me però colpisce una cosa". Ossia "che nella casa del presidente del Senato ci sia un viavai di persone, un DJ, un amico, la ragazza... credo che ci vorrebbe più prudenza, più serietà da parte di chi oggi di fatto è il successore" del presidente Sergio Mattarella "in caso di impedimento", ossia la seconda carica dello Stato. Affermazioni che provocano sgomento in studio e qualche risatina. Insomma, nella casa del presidente del Senato non dovrebbe entrare nessuno, perché potrebbe sostituire il capo dello Stato al Quirinale in caso per esempio di problemi di salute del presidente. "Mi colpisce la facilità con cui ci sono queste persone in questa casa", insiste il dem.