Vaia promuove i vaccini a mRna per combattere tumori e malattie cronico-degenerative

Francesco Vaia, direttore dell'INMI Spallanzani, ha rilasciato un’intervista al Messaggero nella quale ha affrontato diverse tematiche legate alla salute e alle malattie più dure da combattere nelle strutture mediche: “È necessario intervenire sulle malattie cronico-degenerative e su quelle tumorali, che nel periodo pandemico sono passate inevitabilmente in secondo piano. Penso allo sviluppo di candidati vaccini per la terapia dei tumori, un campo affascinante e di grande interesse per le enormi possibilità offerte dalle nuove piattaforme a mRNA. È importante mettere in rete le competenze, soprattutto con l’industria che dovrà essere partner indispensabile per tradurre la ricerca dei grandi centri del nostro Paese nello sviluppo dei prodotti fruibili dalla popolazione. La ricerca avrà ovviamente un ruolo fondamentale. Allo Spallanzani - sottolinea il professor Vaia - stiamo progettando laboratori ancora più innovativi per proiettarci oltre i confini che già conosciamo. Ci attendono nuove sfide e ambiziosi traguardi. La politica e le istituzioni mettano il distretto farmaceutico laziale, già punto di riferimento per il Paese, nelle condizioni di accogliere le sfide del futuro per la produzione di vaccini e terapie sempre più performanti. Ricerca e industria insieme potranno essere davvero volano per il rilancio del nostro tessuto socio-economico”.