Morto Cormac McCarthy, addio all'autore de "La strada"

13 giugno 2023

Definito da Stephen King «il più grande romanziere americano del mio tempo», Cormac McCarthy è morto per cause naturali all’età di 89 anni, come ha annunciato il suo editore. Autore di dodici romanzi, le sue crude descrizioni della devianza umana gli hanno fatto guadagnare rapidamente una fedele cerchia di ammiratori. Scritto all’inizio degli anni Sessanta mentre lavorava in un negozio di ricambi auto a Chicago, "Il guardiano del frutteto", il suo primo romanzo, fu pubblicato dalla prestigiosa Random House sotto l’ala di Albert Erskine, editore di William Faulkner, che Cormac McCarthy ammirava e al quale veniva talvolta paragonato. Questa storia crudele e ironica di personaggi inconsapevolmente legati da un cadavere è anche un’ode alla natura selvaggia delle montagne del Tennessee, lo Stato del Sud in cui ha trascorso la sua giovinezza.

Pur essendo nato nel 1933 a Providence (Rhode Island nord-orientale), il giovane Cormac, originario di Charles, è cresciuto nel luogo delle "grandi opere" del presidente Franklin Roosevelt, le dighe della Tennessee Valley, dove il padre era avvocato. "Il guardiano del frutteto" permette a Cormac McCarthy di vivere di scrittura grazie alle donazioni di istituzioni come la Fondazione Rockefeller. Nel 1968 pubblica "Il buio fuori", che racconta le conseguenze di una relazione incestuosa. Sempre ambientato negli Appalachi, "Figlio di Dio", cinque anni dopo, si spinge ancora più in là nell’esplorazione delle tenebre dell’anima con il suo protagonista assassino e necrofilo, mentre il fiume Tennessee, parabola di vita, diventa quasi il protagonista del divertente "Suttree" del 1979. È in questo periodo che Cormac McCarthy si trasferisce a El Paso (Texas, sud), al confine con il Messico. Terra di violenza e di traffici di ogni genere, la regione avrà un effetto profondo sulla sua opera. "Meridiano di sangue" (1985), la prima opera del ’periodo del selvaggio West’ di Cormac McCarthy, racconta le avventure di un giovane ragazzo nei tumulti degli anni ’40 del XIX secolo, quando il Texas entrò a far parte degli Stati Uniti. Questo western apocalittico, con i suoi fiumi di sangue, è considerato da alcuni critici il suo capolavoro. Gli anni ’90 hanno visto la creazione della ’Trilogia del Confinè, sempre ambientata nel selvaggio West: ’Cavalli selvaggì, "Oltre il confine" e "Città della pianura", Cormac McCarthy, di cui il suo primo editore disse "non abbiamo mai venduto un solo libro" (nessuna delle sue prime cinque opere ha venduto più di 3.000 copie), ha finalmente visto le sue tirature salire a più di 200.000.

Questo successo tardivo è stato confermato da Hollywood. Prima "Cavalli selvaggi", trasformato in film nel 2000 con Matt Damon, poi "Non è un paese per vecchi" dei fratelli Coen, che ha vinto quattro Oscar nel 2008. L’anno precedente, Cormac McCarthy aveva vinto il prestigioso Premio Pulitzer per "La strada" (2006), la storia di un padre e di un figlio erranti in un Paese devastato da un cataclisma di origine sconosciuta. Oprah Winfrey ha scelto questo libro come uno dei più importanti dell’anno ed è stato subito adattato per il grande schermo. Sedici anni dopo "La strada", l’autore è tornato con "Il passeggero" (2022) e il suo prequel "Stella Maris", pubblicato nello stesso periodo. In questa storia, ambientata dieci anni prima di "Il passeggero", McCarthy assume per la prima volta come protagonista una donna schizofrenica. Recluso e distaccato dai vincoli materiali - ha vissuto a lungo in squallidi motel - Cormac McCarthy ha rilasciato solo una manciata di interviste nella sua vita. Nella sua unica intervista televisiva, ha detto a Winfrey che l’esposizione ai media «non fa molto bene alla mente. Se passi molto tempo a pensare a come scrivere un libro, probabilmente non dovresti parlarne. Devi farlo».