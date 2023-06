Carlo Verdone, l'addio a Francesco Nuti. La foto commovente

12 giugno 2023 a

Ormai malato da tempo, si è spento all'età di sessantotto anni Francesco Nuti, un poeta della commedia italiana. A diffondere la triste notizia è stata la figlia Ginevra insieme ai familiari, che hanno subito ringraziato di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo. La scomparsa del genio pratese ha scosso il mondo del cinema in toto. A manifestare la sua commozione, tra gli altri, è stato Carlo Verdone. Attraverso un breve post sui suoi profili social ufficiali, il comico ha condiviso un vecchio scatto che li ritrae abbracciati.

Addio a Francesco Nuti: dagli incassi record al calvario di incidenti e malattie

L'attore e regista romano ha sentito il bisogno di commentare la scomparsa di un amico verso cui nutriva un autentico sentimento di stima, ricordando nostalgicamente le ore trascorse insieme e i momenti condivisi: "Caro Francesco, compagno di lavoro generoso, affettuoso e pieno di talento sarai sempre nei miei migliori ricordi", ha digitato Verdone per mandare a Nuti un ultimo saluto. Come il romano racconta nel suo libro "La carezza della memoria", scritto durante il lockdown, i due si conobbero per la prima volta a Torino, negli anni Ottanta, in occasione delle riprese del programma "No Stop".

Poi Verdone ha speso qualche parola per confortare la famiglia: "Un forte abbraccio alla tua famiglia a tuo fratello Giovanni e ai tuoi geniali "Giancattivi' Athina Cenci e Alessandro Benvenuti. Gran dolore, tanta nostalgia". Molti i commenti degli utenti che inseriscono Nuti nella cerchia degli interpreti dalla bravura folgorante: "Parte della mia infanzia. Storie romantiche ben raccontate e recitate, con ironia e poesia. Che nostalgia" o "Triste destino, ma uomo talentuoso. Mai perso un suo film".