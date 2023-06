Alessandro Di Battista, nuova vita sulle orme di Beppe Grillo: "Tour in tutta Italia"

10 giugno 2023 a

Alessandro Di Battista segue le orme dell'antico nume tutelare, Beppe Grillo, e si dà al teatro. L'ex 5Stelle dopo le esperienze nel giornalismo e il lancio della sua associazione-movimento sta per partire con il suo tour in Italia dopo le prime due serate a Roma: il primo e il 5 giugno Di Battista si è esibito al teatro di Tor Bella Monaca. Sold out in entrambe le repliche.

L'autore-protagonista è raggiante: "1200 persone hanno assistito il 1 ed il 5 giugno al monologo 'Assange, colpirne uno per educarne cento'. È un monologo che ho scritto e che ho messo in scena grazie ad una squadra fantastica. 1200 persone non sono poche, segno che il tema (contrariamente a quel che sostengono i giornalisti 'mainstream' che celano la loro pavidità dietro alla scusa degli 'ascolti') interessa eccome". Lo spettacolo ripercorre la storia di Wikileaks. "Distruggere Assange con accuse false, con complotti mediatici, con distrazioni di massa per farci scordare quel che ci ha permesso di conoscere. Nel monologo parlo di Iraq, Afghanistan, Libia, del complesso militare-industriale Usa, della sorveglianza di massa da parte della Nsa, dei memorandum di propaganda mediatica realizzati dalla Cia, dell'industria delle armi e della finanza che la controlla", commenta l’ex parlamentare.

Tuttavia, l’ipotesi di una candidatura alle Europee - riporta il Giornale - "non è definitivamente tramontata" perché Dibba dal punto di vista politico "vorrebbe puntare tutto sulla battaglia pacifista". Intanto, sipario.