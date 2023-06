Elly Schlein, ciclone Mughini: "Ho capito solo che dobbiamo pagare più tasse"

09 giugno 2023 a

È un Giampiero Mughini scatenato quello che venerdì 9 giugno, ospite del talk show di Barbara Palombelli, fa pelo e contropelo a Elly Schlein e le sue proposte per il Paese. Temi fumosi e inafferrabili, posizioni ondivaghe su molti dei temi cruciali, con una sola certezza: il Partito democratico si conferma il partito delle tasse. "Il Pd una volta ha avuto il suo elettorato, non capisco oggi a chi lei si rivolga". Alla sinistra militante tipo Lotta continua? "Ma quella era una cosa a suo modo seria, in quell'ambito generazionale. Non capisco" a chi Elly Schlein si rivolge oggi, ribadisce il giornalista nel corso di Stasera Italia.

Una cosa però si è capita, della linea di Schein: "L'unica cosa che ho sentito di concreto è che noi che paghiamo le tasse dovremmo pagarne un po' di più", attacca Mughini. Il saggista si proietta nel suo esempio personale: "Io sono un borghese che vive del suo lavoro, e per giunta sono uno di quel 2 per cento che a Roma denuncia più di 120mila euro di reddito annuo lordo", spiega Mughini. "Se qualcuno mi dice: l'unica cosa che tu sei buono a fare è pagare un po' di più, non sono sereno... Proprio perché ci tengo moltissimo a fare il mio dovere fiscale". In sintesi, il giornalista tira le somme del discorso: "Dico questo perché non capisco di cosa lei parli! Di quale paese stia parlando" Elly Schlein. Colpita e affondata.