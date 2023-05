Sabrina Salerno posta la perizia del chirurgo: seno rifatto? Ecco la verità

30 maggio 2023 a

Carta canta, Sabrina Salerno è tutta naturale. La cantante e showgirl è tornata a smentire voci su presunti ritocchini estetici al seno, e lo ha fatto postando sul suo profilo Twitter il referto di un medico che li esclude categoricamente: "'Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)'. Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30anni", scrive la cantante di Boys in un post.

Nel messaggio compare la "perizia" redatta dal dottor Giorgio Berna, chirurgo plastico dell'ospedale di Treviso, datata 29 maggio 2023. Nel documento il medico spiega che la visita è "finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie" e riporta la storia clinica della paziente, descrivendo l'anatomia del seno di Salerno, per poi giungere alla conclusione senza appello: "La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)".

Salerno a 55 anni ha una forma invidiabile e i social le hanno dato una nuova impennata di popolarità dopo i fasti musicali degli anni '80. Anche questo post diverso dal solito ha scatenato la consueta ondata di affetto e complimenti, con molti utenti che la invitano a non pensare troppo alle maldicenze: "Non devi dimostrare niente a nessuno", "Tutta invidia, Sabri'. 'Non ti curar di loro ma guarda e mostra"'", le scrivono alcuni follower.