Fabio Fazio, frecciata alla Rai: se non arrivano segnali da Marte

Dibattuto quanto basta, l’addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni di carriera commuove il pubblico che, emozionato, applaude. Lo storico conduttore di “Che tempo che fa” sbarcherà presto su Discovery e sarà un volto di punta di canale Nove. Intanto, per congedarsi dai telespettatori del servizio televisivo di Stato, Fazio sente il bisogno di pesare le parole e ringraziare chi l’ha sostenuto nel lungo tempo trascorso negli studi milanesi. Con granitica sicurezza il giornalista vuota il sacco e la frecciata a chi non ha permesso la riconferma del contratto in scadenza echeggia forte e chiara: “Se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, vorrà dire che cercheremo mondi inesplorati”.

C’è chi dice che il trasloco di Fabio Fazio a Discovery, al termine di quasi 40 anni nell’emittenza pubblica, sia strettamente legato al cambio dei vertici di Viale Mazzini e chi, invece, sostiene che il conduttore abbia liberamente scelto di proseguire il suo lavoro altrove. Tra accuse di spoils system e lottizzazione della tv, il celebre giornalista ligure, per concludere al meglio l’ultima puntata dell’ultima stagione di “Che tempo che fa”, ha deciso di ringraziare a cuore aperto chi l’ha seguito e supportato dai primissimi momenti. E così, con la mano sul petto e gli occhi lucidi, ha detto: “Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino...Il grazie più grande lo voglio dire però al pubblico, che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi”.

Come si sa, però, l’occasione fa l’uomo ladro. Tornato in camerino e pronto probabilmente a godersi l’effetto del calore dei suoi seguaci, Fazio ha registrato un video da pubblicare sui suoi canali social. “Voglio dirvi davvero grazie. Sono stato travolto da un’ondata di affetto, di commozione, di emozione che mi ha consolato, che mi ha riscaldato. Voglio dirvi grazie, grazie di cuore”: così il giornalista, sorridente, ha espresso la sua gratitudine. Poi, senza peli sulla lingua, ha aggiunto: “Il nostro rapporto continuerà ma intanto mi porto via questo ricordo bellissimo dell’abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito e che mi hanno fisicamente abbracciato, ribadendo ancora una volta che sono stati 40 anni bellissimi”. Quindi ha tuonato contro chi non è dalla sua parte: “Se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, vorrà dire che cercheremo mondi inesplorati”.