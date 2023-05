Roberto Da Crema racconta il suo passato: “Ho guadagnato 100 milioni al giorno, ma ho speso tutto”

Francesco Fredella 24 maggio 2023 a

"Quando parlavo avevo l'affanno. Ma questo particolare ha sempre funzionato": Roberto Da Crema, il baffo delle televendite, racconta il suo passato. Senza freni e senza filtri. In radiovisione su Rtl 102.5 News dice di aver guadagnato cifre enormi. "Fino a 100 milioni al giorno. Ora vivo a Lampedusa. Ho un’azienda con 70 dipendenti, avevo un impero tra le mani e a 30 anni non ho saputo gestirlo. Il gioco d’azzardo mi ha rovinato, mio padre mi ha salvato. Spendevo troppi soldi, ne guadagnavo tanti. A trent'anni ti ritrovi a gestire grosse somme di denaro e poi improvvisamente finisci tutto in poco tempo", dice ancora in radiovisione.

Roberto Da Crema oggi vive a Lampedusa. "Ho un'azienda con diversi dipendenti, una settantina, faccio un altro tipo di vita", racconta ancora nella lunga chiacchierata su Rtl 102.5 News. Adesso, però, l'ex re delle televendite ha chiuso sia con il gioco, sia con le promozioni. Stop. Nuova vita, lontano da tutto e tutti. Ma il suo nome e la sua voce sono inconfondibili: intere generazioni lo ricordano. E vorrebbero vederlo di nuovo in tv, lui declina ogni invito.