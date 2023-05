Amministrative, Caprarica a L'Aria che Tira distrugge Schlein: "Inesistente"

Giada Oricchio 17 maggio 2023 a

Il primo turno delle elezioni comunali 2023 in 13 capoluoghi ha premiato la coalizione di destra al governo: quattro contro i due finiti alle opposizioni. Ma è un risultato parziale considerando che il 28 e il 29 maggio si terranno i ballottaggi per 40 amministrazioni. Il Pd festeggia il risultato di primo partito in nove capoluoghi su tredici e Elly Schlein ha commentato: “Ci rialziamo, ci sono buoni presupposti per vincere in altre città, la destra frena”.

Un entusiasmo che Antonio Caprarica non condivide. In collegamento con la trasmissione su LA7 “L’Aria che Tira”, mercoledì 17 maggio, l’ex inviato Rai ha osservato: “Io credo alla politica che fa le cose per la collettività, il risultato calcistico: sei a quattro, cinque a tre, lo trovo francamente irrilevante e privo di interesse. Schlein si rallegra? Uhmm… va bene… diciamo che ci sono segni di vita su Marte, mettiamola così. Però non ci siamo: è confermata l’inesistenza di un fronte dell’opposizione”. Il giornalista picchia duro anche sul M5s: “Alla prova delle amministrative tendono a scomparire e non è una novità”.

Schlein ha le allucinazioni: esulta per le amministrative

Caprarica è indignato per la distanza lunare tra la politica e le necessità dei cittadini: “Se io fossi un leader dell’opposizione oggi sarei in piazza a chiedere che la politica si mobiliti sull’emergenze vere come il cambiamento climatico e come adeguare il Paese a questi mutamenti – ha tuonato lo scrittore -. Altro che ponte sullo Stretto! Parliamo di 15 miliardi per il ponte quando ogni anno la mancata cura di argini e fossi ci costa decine di miliardi. E’ una classe politica irresponsabile nel suo complesso”.