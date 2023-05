Enrico Mentana, il direttore durissimo su Francia contro Italia: "Patetico"

Giada Oricchio 10 maggio 2023 a

Sale la tensione tra Francia e Italia sulla gestione migranti. Il nuovo durissimo attacco al governo italiano arriva da Stéphane Séjourné, capo del partito presidenziale Renaissance e presidente del gruppo centrista Renew Europe al Parlamento europeo, che al quotidiano Figaro ha dichiarato: “Meloni fa molta demagogia di fronte all’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, inumana e inefficace.

L’estrema destra francese prende come modello l’estrema destra italiana. Bisogna denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza” Affermazioni che ricalcano quelle del ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, il 4 maggio scorso. Il dibattito politico transnazionale ha come obiettivo le elezioni europee del 2024 e in Italia è fonte di analisi.

Il direttore del TG La7, Enrico Mentana, ha dedicato un post Instagram alla vicenda: “Questo continuo beccarsi tra Francia e Italia è francamente patetico. È come una sfida tra complessati, in cui i nostri cugini si illudono di essere superiori parlando male di noi, che ci caschiamo rispondendo stizziti”.

Il giornalista ricorda che “sui migranti Parigi ha un’epocale coda di paglia per il passato coloniale e sulla destra ha il nostro stesso riflesso condizionato, che deriva da una narrazione della Seconda guerra mondiale da cui sono state sbanchettate Salò e Vichy”. Per questo, nessuno dei due Paesi può dare lezioni. Ma il veleno è nella coda del diavolo, o meglio del messaggio: “Eppure se prendessimo il patrimonio artistico, storico, ideale e di qualità di vita dei due paesi il complesso di inferiorità sarebbe un problema di tutti gli altri”.