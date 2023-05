Piazzapulita, Formigli non si trattiene: "In onda su TeleGiorgia". Nervi tesi

05 maggio 2023 a

a

a

"Giorgia Meloni non fa conferenze stampa, non partecipa a programmi di approfondimento, al massimo rilascia una lettera a qualche giornale, oppure quando ritiene di aver realizzato un provvedimento storico fa un video auto prodotto modello Instagram”. Nel giorno in cui si consuma lo scontro più acceso tra Italia e Francia sulla questione migranti l’editoriale di Corrado Formigli, che apre la puntata di Piazzapulita giovedì 4 maggio, si concentra sul video del Primo Maggio. Il filmato è quello con cui il premier ha presentato il decreto lavoro mandando in tilt la sinistra che ha parlato di "roba da Istituto Luce" e "ombre fasciste".

Nel monologo il conduttore ha puntato il dito contro il presidente del Consiglio: "La comunicazione dell'era Meloni. Video autoprodotti, zero domande, zero giornalisti. Il governo Meloni va in onda su TeleGiorgia". Insomma, una sorta di dittatura mediatica, secondo Formigli, ossessionato dal premier.