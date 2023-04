Pupo al Sanremo russo: è nella giura. E canta Bella Ciao

30 aprile 2023 a

a

a

È la notizia più commentata sui social. Il cantante Pupo, molto famoso in Russia, farà da giurato al "Road to Yalta", festival di musica internazionale in programma a Mosca e la cui finale è prevista il prossimo 2 maggio al Cremlino.

Il suo volto compare sul sito della manifestazione e anche sul video pubblicato dagli organizzatori su Instagram dove viene definito "la leggenda italiana". Nel trailer si vede il cantante salire su un'auto di lusso e impostare il navigatore da Roma a Yalta, città della Crimea, prima di intonare "Bella Ciao" in un video che lo ritrae insieme a un gruppo di musicisti russi.

Non è la prima volta che Pupo prende parte alla kermesse, ci era già andato nel 2021, esattamente un anno prima dell’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Lo scenario globale, però, ora è del tutto diverso e la presenza di Enzo Ghinazzi non passerà di certo inosservata, soprattutto considerata la posizione che l’Italia ha sempre espresso sul conflitto dopo l’invasione russa.

Pioggia di critiche sui social che non hanno apprezzato la scelta: "Certo che ci vuole un bel coraggio, andare oggi in Russia ed intascare quattrini di un popolo che si sta macchiando dei peggiori crimini contro l’umanità… vergogna Pupo", si legge in un tweet. "Che schifo. Doppio insulto al nostro paese ed ai nostri valori», scrive un altro ragazzo. Picchia duro anche il collega Al Bano Carrisi: "Anche io ho avuto diverse chiamate per fare dei concerti in Russia ma ho declinato. Amo il popolo russo ma fino a quando c'è questa situazione, che è inaccettabile, non me la sento",