Elly Schlein, Mentana picchia duro: "Ho risparmiato mezz'ora"

L’intervista di Elly Schlein a “Vogue” è piaciuta a pochi. Quasi tutti gli addetti ai lavori hanno criticato la segretaria Pd (stabilmente al 20% nei sondaggi dal suo arrivo, nda) per la decisione di rilasciare la sua prima intervista a un mensile di posizionamento, elitario e non di massa. Anche Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ha bocciato la scelta. Non per la forma né per l’ormai famosa armocromista che consiglia i look a Schlein, ma per qualcosa di peggio: il contenuto.

In un post su Instagram e Facebook, Mentana è andato dritto al punto: “Questa mattina ho risparmiato mezz'ora: non ho letto nessuno degli articoli su come si veste Elly Schlein. Metto da parte questa mezz'ora, per leggere quel che Schlein scriverà - spero presto - su come deve cambiare la sinistra per superare la sua crisi”.

Il direttore sembra pensarla come Paolo Mieli che qualche giorno fa, in un editoriale per il Corriere della Sera, ha accusato la segretaria dem di “scivolare nei gorghi di nebbiose fumisterie” quando deve rispondere a domande pubbliche. Al momento la linea della nuova segretaria ha scontentato diversi senatori e deputati: sono diverse le fuoriuscite dal partito, l’ultima in ordine di tempo è quella di Caterina Chinnici, figlia del consigliere Rocco assassinato dalla mafia.