Def, Italo Bocchino lascia di sasso Gruber sullo scivolone: cos'è stato

27 aprile 2023 a

a

a

Primo campanello d'allarme per la maggioranza in questa legislatura: nonostante i numeri sulla carta "tranquilli", inaspettatamente va sotto in Aula alla Camera sulla votazione a maggioranza assoluta sulla propria Risoluzione relativa allo scostamento di bilancio. Una bocciatura, dovuta alle molte assenze tra i banchi della maggioranza, di cui non si ricordano precedenti e che brucia: 195 voti favorevoli, mentre ne sarebbero serviti 201.

Anche a "Otto e mezzo" si parla dello scivolone della maggioranza di governo alla Camera e Italo Bocchino, interrogato dalla conduttrice, spiega: "Non è stata certamente una bella figura ma è stato un momento di allentamento della tensione, non ci si è resi conto visto che non c'era alcun problema politico, la maggioranza è compatta...". La conduttrice di La7 non lo fa nemmeno finire di parlare: "Beh, 42 assenze, allentamento della tensione..." evidenzia sconcertata. Ma Bocchino risponde: "Nel senso che non ci si è resi conto dell'importanza di quel vuoto. Non c'è un problema politico" precisa ribadendo quello che ha già dichiarato il premier Giorgia Meloni. "Si andrà comunque al Consiglio dei ministri il primo maggio per l'approvazione del Def", evidenzia Bocchino.