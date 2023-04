Dove si trova Giletti oggi, salta lo speciale. L'annuncio di Mentana al Tg La7

21 aprile 2023 a

Salta lo speciale sul caso "Non è L'Arena". Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana lo annuncia ai suoi telespettatori: la trasmissione di domenica 23 aprile con Giletti è rinviata a data da destinarsi. "Giletti mi ha appena inviato un breve messaggio video all’uscita dalla Procura di Firenze" spiega il direttore. "Lo potete vedere sul sito e sui social del TgLa7. È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima. Nel colloquio immediatamente successivo all’invio del video, si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione".

"Sono appena uscito dalla Procura". Giletti parla con i pm e avverte Mentana

Questa mattina il conduttore di "Non è L'Arena", il talk show finito nell'occhio del ciclone e sospeso da Urbano Cairo, aveva rotto il silenzio ringraziando "le persone che continuano a mandarmi messaggi di sostegno". "Non per me - ha precisato il giornalista - ma per tutto il gruppo di lavoro. Nel nostro Paese non è facile fare un certo tipo di televisione, che va a disturbare chi sta nei palazzi, ma bisogna avere il coraggio di farla. Quando c’è una situazione delicata, abbiamo il dovere doppio di andare nelle sedi corrette, io l’ho fatto, il resto sono chiacchiere".