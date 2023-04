Berlusconi come sta oggi, il nuovo bollettino: "Lento e progressivo"

21 aprile 2023 a

Il quadro clinico di Silvio Berlusconi continua a migliorare, di giorno in giorno. "In lento, ma progressivo miglioramento" si legge nell'ultimo bollettino diramato dall'Irccs ospedale San Raffaele di Milano dove il Cav è ricoverato dal 5 aprile scorso, ora in un reparto di degenza ordinaria. "Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo" è riportato nella nota firmata dal suo medico personale Alberto Zangrillo, responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e dal primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e OncoematologiaFabio Ciceri.

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato per 12 giorni in terapia intensiva per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Dopodiché, domenica scorsa, è stato trasferito in reparto, dove sono proseguite "le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo”, come scrivono i sanitari.

Fuori dal San Raffaele resiste la piccola folla di cronisti: oggi sono tornati in ospedale il più piccolo dei figli, Luigi e l'amico storico Fedele Confalonieri. Nei giorni scorsi il Cav aveva chiamato il vicepremier Matteo Salvini.