Giletti, le parole di Bianca Berlinguer sul caso Non è L'Arena: "So che ha fatto..."

Non solo Enrico Mentana e Francesca Fagnani. Anche Bianca Berlinguer si schiera pubblicamente con Massimo Giletti. In apertura di "Cartabianca", il talk del martedì sera di Rai3, la conduttrice prima ha dibattuto i temi del giorno con Mauro Corona e Oscar Frinetti, poi ha mandato un messaggio di solidarietà al collega: “Prima di introdurre gli ospiti, permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti, sapete che la sua trasmissione Non è l’Arena è stata chiusa da un giorno all’altro. Giletti, oltre a essere un collega, è anche un amico di Cartabianca”.

#BiancaBerlinguer: "Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. La sua trasmissione è stata chiusa da un giorno all’altro ma noi speriamo tutti di poterlo rivedere in onda il prima possibile". #cartabianca pic.twitter.com/eNhHxOS6bw — #cartabianca (@Cartabiancarai3) April 18, 2023

Cosa significa? Berlinguer lo spiega subito dopo: “L’anno scorso abbiamo avuto molte polemiche per la presenza del professor Orsini e Giletti si è sempre schierato a favore di questa trasmissione”.

La giornalista ha specificato di non conoscere le ragioni della sospensione e “tantomeno i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, quelle della lotta contro la mafia”, ma aggiunge: “So che ha sempre fatto il mestiere di giornalista con dibattiti, polemiche, inchieste, interviste e spero di vederlo, anzi speriamo tutti noi di #cartabianca di poterlo rivederlo in onda il prima possibile”.

Domenica 23 aprile, Mentana dedicherà uno speciale del TGLA7 ai motivi dello stop improvviso di “Non è l’Arena”, ma a quanto si apprende, Massimo Giletti non sarà presente in ossequio al vincolo di riservatezza del suo contratto con l’emittente di Urbano Cairo.