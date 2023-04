Berlusconi, la frase rubata: "Come potete chiamarmi...", bordata ai gufi

17 aprile 2023 a

Per Silvio Berlusconi "proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali", afferma il bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove da 13 giorni è ricoverato il leader di Forza Italia. Il Cavaliere ha lasciato ieri la terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, fatto che rafforza l'ottimismo sul suo decorso e sulla possibilità l'ex premier possa intervenire alla convention di Forza Italia, in programma a Milano il prossimo 5 maggio. Un intervento che potrebbe arrivare in video e che le persone che gli sono vicine chiamano il “discorso della resurrezione”, fa sapere Repubblica che riporta anche qualche frase che il Cavaliere avrebbe confidato a chi ha sentito in queste ore.

Secondo la ricostruzione, il discorso di Berlusconi potrebbe iniziare con una battuta: “Pensavate di esservi liberati me, vero? E invece continuerò a farvi compagnia. Chiamatemi pure Silvio il Rieccolo”, sono i pensieri che Repubblica attribuisce all'ex premier. Una stoccata ai tanti gufi e avversari politici nella lunga carriere politica del Cav, resa più gustosa da una buona dose di ironia.

Sul ritorno in campo di Berlusconi "i medici ci chiedono cautela, noi vorremmo che fosse già in pista, conoscendolo credo che scalpiti, ma siamo prudenti. È un giovanotto che ne ha fatte tante, ma è bene che sia cauto in questi momenti di ripresa che noi salutiamo con grande positività", ha detto nel corso di Oggi è un altro giorno, su Rai 1, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.