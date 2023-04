L'Aria che tira, Myrta Merlino umilia il Partito democratico

17 aprile 2023 a

Emergenza migranti, riflettori accesi sul problema epocale come quello dei flussi migratiori verso l'Italia e l'Europa. Se n'è parlato anche nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 17 aprile su La7. Nel suo editoriale di giornata, la conduttrice Myrta Merlino ne ha per tutte le forze politiche, non facendo sconti né alla destra né alla sinistra. E se il problema non si potrà risolvere con lo stato d'emergenza, è altrettanto vero che neppure il "tafazzismo" della sinistra potrà portare risultati tangibili.

"Quando i problemi sono enormi e i fenomeni sono epocali come certamente è quello delle migrazioni - ha detto Myrta Merlino - Queste non possono essere né di destra né di sinistra. Bisogna che la propaganda abbassi i toni perché è la risposta peggiore e questo vale per tutte le forze politiche. Se da un lato non basta di certo programmare l'emergenza per pensare di aver risolto il problema, dall'altro anche rinunciare all'aiuto e ai mezzi del governo rischia di far tornare la sinistra ad antiche pratiche del passato. Ve lo ricordate Tafazzi? Vi ricordate che faceva?". Insomma la sinistra, come al solito, rischia di farsi male da sola.