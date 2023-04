Maria Elena Boschi, il gesto del fidanzato Berruti: show bollente alla festa di beneficenza

Giada Oricchio 07 aprile 2023 a

Maria Elena Boschi brilla alla serata di beneficenza organizzata dall’Associazione “Sole” all’hotel St.Regis di Roma. L’ex ministra era raggiante non solo per lo scollatissimo abito nero tutto strass, ma anche e soprattutto per la presenza del fidanzato Giulio Berruti. I due fanno coppia fissa da un paio d’anni, l’anello di fidanzamento è arrivato, la proposta di matrimonio non ancora, ma l’amore è solido e procede a gonfie vele come dimostrano le fotografie di Bacco.

L’ex ministra, oggi capogruppo alla Camera per Italia Viva, ha dispensato sorrisi incorniciati di rosso a tutti, mentre non ha esitato a scambiarsi baci appassionati con il fidanzato attore davanti ai flash dei fotografi. Lo show è culminato nell’acquisto, all’asta di beneficenza, di una scintillante collana d’oro da parte di Berruti a MEB. Un collier che Boschi ha messo subito al collo.

L’associazione “Sole” è stata fondata da Giorgia Venturini, volto Mediaset, con lo scopo di supportare le neo mamme direttamente al loro domicilio attraverso figure specializzate e altre madri desiderose di offrire il loro aiuto.