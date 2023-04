Stasera Italia, “fuga di Renzi”. Caprarica svela il vero piano dell'ex premier

07 aprile 2023 a

La notizia di Matteo Renzi che assume la direzione de Il Riformista viene analizzata da Antonio Caprarica nel corso dell’edizione del 7 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. “A chi mi chiede se lascio rispondo non lascio ma raddoppio. Continuo a fare il parlamentare dell’opposizione e ci metto sopra un carico da 90, quello di un’esperienza affascinante di provare a fare un’operazione che serve al Paese” ha detto l’ex premier in occasione della conferenza di presentazione del progetto. Ma secondo Caprarica c’è qualcosa di ben preciso dietro a tale scelta: “C’è una grande incertezza della politica di Renzi. Io vedo, in questa accettazione dell’incarico di direttore del Riformista, una fuga. Ha detto che il leader del Terzo Polo sarà Carlo Calenda, naturalmente lui scommette che non andrà da nessuna parte, sennò lui non avrebbe lasciato la leadership, questo è poco ma sicuro. Se Giorgia Meloni resta al governo per altri 4 anni si deve attraversare il deserto e lui si chiede come può attraversarlo. Mosè con gli ebrei e lui con Il Riformista”.