Berlusconi ricoverato? Scanzi dalla Gruber: cosa gli viene in mente

Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale. Il bollettino medico sarà diffuso solo domani mattina, ma è trapelato che il Cavaliere, 86 anni, sarebbe vigile e stabile anche se la situazione resta delicata. Il fratello Paolo si è detto fiducioso: “E’ una roccia, ce la farà anche questa volta”.

Durante il talk “OttoeMezzo” su La7, mercoledì 5 aprile,la conduttrice Lilli Gruber ha domandato ai suoi ospiti che cosa rappresenti oggi il Cavaliere per il centrodestra italiano. Andrea Scanzi, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, si è detto felice per gli spiragli di ottimismo che trapelano da più fonti, mentre dal punto di vista politico ha commentato: “Da qualche anno Berlusconi ha intrapreso quello che Gabriel Garcia Marquez ha definito l’autunno del patriarca. Nel tridente di governo conta meno di Meloni e Salvini e ne soffre. Soffre il passare del tempo. A volte ha giocato come controcanto, altre era più tranquillo su consiglio dell’entourage, in particolare il ministro Tajani. E’ stato contento quando Meloni ha rinunciato a costituirsi parte civile nei due processi che lo riguardavano”.

Scanzi ha augurato “ogni fortuna” all’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, ma non gli ha risparmiato una stilettata: “Quando penso a Silvio Berlusconi, mi viene in mente il film Il Caimano dove Nanni Moretti dice a Jasmine Trinca che recita la parte di una giornalista: ‘perché vuoi fare un film su Berlusconi? Lascia stare. Se anche perdesse, lui ha già vinto perché ci ha già cambiato. Ci ha cambiato con la televisione, con la politica’” ha ricordato il giornalista per poi concludere critico: “La sua grande vittoria, che per me è una sconfitta da un punto di vista politico, etico e culturale, è che ha cambiato gli italiani. Se Berlusconi non sta bene, il berlusconismo sta benissimo, questo lui lo sa e gli dà forza”.