Otto e mezzo, arrestano Trump? Gruber e Travaglio "processano" Berlusconi

Donald Trump è in stato di arresto a New York ma nei talk show italiani sul banco degli imputati finisce Silvio Berlusconi. Nella puntata di martedì 4 aprile a Otto e mezzo, il programma di La7, si parla dei guai giudiziari dell'ex presidente Usa per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. "Trump incriminato, è la prima volta che succede a un ex presidente. È una giornata storica per gli Stati Uniti ma anche per il sovranismo globale e non solo americano", premette la conduttrice Lilli Gruber all'inizio del programma rivolgendosi al suo ospite, Marco Travaglio: "Ti ricorda anche qualcosa di casa nostra questa vicenda?".

"A me del sovranismo interessa fino a un certo punto, perché non ho mai capito che cosa voglia dire - risponde il direttore del Fatto che raccoglie l'assist - ma è molto interessante vedere come la politica mediatizzata tramite i social riesca a sviare completamente l'attenzione dai fatti che, se dimostrati, sono molto gravi. Ma non è una novità di oggi, è successo anche da noi con Berlusconi e con tanti altri potenti".

Per Travaglio le accuse a Trump sono gravi perché avrebbe pagato la pornostar con i fondi della campagna elettorale. "Ma era molto più grave l'altra inchiesta aperta dalla Procura di Manhattan dove lui avrebbe truccato le carte delle sue proprietà per non pagare le tasse", commenta ancora il giornalista, che insiste sul parallelismo con il presidente di Forza Italia: "Anche questo ci ricorda un nostro ex presidente del Consiglio... A me oggi ha colpito il fatto che Trump abbia detto due cose e cioè che il procuratore che lo ha incriminato è un suo avversario politico, e che vuole spostare il processo da un'altra parte, ma non a Brescia" come a suo tempo dal Cav...