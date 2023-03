L'Aria che tira, Bergamotto svela la verità su Portovesme: l'energia è una scusa

29 marzo 2023 a

Crisi Portovesme, il sottosegretario Fausta Bergamotto smaschera le responsabilità della Glencore. Se n'è parlato nel corso della puntata de LAria che tira in onda il 29 marzo su La7. Gli operai della fabbrica sono stati messi in cassa integrazione e chiedono di poter tornare a lavorare. Le parti, però, sono ancora lontane da trovare un accordo e il governo sta cercando di fare da mediatore per tentare di individuare una possibile via d'uscita. Il sottosegretario Bergamotto, però, smaschera le reali intenzioni della multinazionale e l'aumento dei costi dell'energia sarebbe soltanto una scusa.

"Ai lavoratori va il mio grande plauso perché ancora una volta dimostrano il loro grande senso di responsabilità e di appartenenza - ha detto il sottosegretario Bergamotto - Loro fondamentalmente chiedono solo di poter lavorare. La multinazionale ha chiuso alcune linee produttive a fine gennaio con la scusa dei costi energetici. Nel frattempo, però, i costi energetici si sono ridotti ma non è cambiato nulla. I lavoratori dicevano: vorremmo essere trattati come tutti gli altri. In una riunione con le parti coinvolte ho elencato tutta la verità: i costi dell'energia sono in forte discesa e ho spiegato che, secondo me, sono una scusa. Si tratta di una multinazionale importante che fa svariati miliardi".