Franco Califano, Ardea gli dedica una piazza a 10 anni dalla morte

Dal Campidoglio ad Ardea passando per Pagani dal 24 marzo al 1 Aprile la Fondazione Califano celebra in grande stile il decennale del cantautore scomparso. Tante le iniziative in calendario promosse dalla Onlus che dopo il sold out di “Non escludo il ritorno”, lo scorso sabato 24 marzo nella Protomoteca del Comune della Capitale, proseguono il 28 marzo a Pagani (di Califano città d’infanzia) dove l’Amministrazione comunale sceglie di ricordarlo apponendo una targa in via Risorgimento 3 a tutt’oggi residenza della famiglia.

Tra gli appuntamenti da non perdere dedicati alla canzone di Franco Califano, mercoledì 29 marzo al Teatro degli Eroi “Quartiere mio”, giovedì 30 marzo a Verona ristorante Vittorio Emanuele “Gli amici restano”, il 31 al Teatro Manfredi “Sogno le strade che portano al mare”, spettacoli a cura della Onlus e diretti da Alberto Laurenti. La commemorazione continua ad Ardea sabato 1 aprile a partire dalle 15.30 presso il Cimitero comunale con la benedizione della tomba dell’artista e alle 16.30 in Via Laurentina 1100 con il taglio del nastro nella piazza che di Califano da quest’anno prenderà il nome. Il ricordo del cantautore prosegue nella sala Consigliare con il concerto organizzato dalla Fondazione Califano e diretto da Alberto Laurenti che, accompagnato dai suoi musicisti e la voce di Nadia Natali, regalerà al pubblico l’emozione dei brani più celebri dell’artista scomparso. Tra gli ospiti della serata Maurizio Mattioli, Cinzia Baccini e Robertino Errichetti in arte Teo. L’omaggio al cantautore giunge anche dalla Filarmonica di Ardea che per il decennale ne interpreta i brani più popolari raccolti in un cd. Per la gioia dei fan, aperta al pubblico nella giornata di sabato la Casa Museo intitolata al maestro. “Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano – ha dichiarato Antonello Mazzeo Presidente della Fondazione – ma in fondo è come se non ci avesse mai lasciato ed è la sua musica a renderlo immortale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con la Fondazione alla realizzazione degli eventi per la commemorazione del decennale".

Attesa infine nella giornata del 1 aprile la presentazione del libro “Oltre la maschera” scritto da Stefano Puracchio in omaggio al cantautore. Tra le belle sorprese del decennale, infine, esce “Tutto il resto è noia”, il doppio cd realizzato da Alberto Laurenti e in distribuzione con Tv Sorrisi e Canzone e Chi: una raccolta dei più grandi successi di Califano, i duetti e inedite versioni live registrate durante l’ultimo tour del maestro.